Nell'attacco dell'Inter 2024/25 restano molto discusse le posizioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L'argentino ha giocato l'intero pre campionato da titolare e secondo il Corriere dello Sport sarebbe addirittura un "forte candidato per essere in campo dall'inizio per Genoa-Inter del 17 agosto", anche se l'ipotesi appare obiettivamente complicata nonostante gli acciacchi e il poco minutaggio delle altre punte in rosa. A prescindere da quello che succederà al Ferraris, il Tucu resta ai margini del progetto e per lui si cercherà una sistemazione fino all'ultimo: l'ex Lazio ha rifiutato l'Estudiantes perché preferirebbe restare in Europa.

Diverso il discorso sull'austriaco, ben più considerato da Inzaghi e speranzoso per una convocazione per Genova. Per il Corsport anche l'ex Bologna, però, resta potenzialmente in uscita in caso di una buona offerta per club e giocatore.