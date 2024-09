Grande curiosità per il nuovo format della Champions League che partirà la prossima settimana. E per l'Inter subito una sfida stellare a Manchester contro il City di Guardiola e Haaland: un vero e proprio battesimo del fuoco nel remake della finale di Istanbul.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono alzare il livello in Europa e l'obiettivo è quello di entrare nelle prime 8 per accedere direttamente agli ottavi senza passare per i playoff. La tabella di marcia, dopo il City in Inghilterra, prevede Stella Rossa in casa e Young Boys in Svizzera, prima di ospitare l'Arsenal e il Lipsia, di andare a Leverkusen e di chiudere poi a gennaio con Sparta Praga fuori e Monaco a San Siro.

Per il quotidiano romano, Lautaro e compagni dovranno fare bottino pieno con le quattro meno nobili (Stella Rossa, Young Boys, Sparta Praga e Monaco), assicurandosi così 12 punti e provando a tirare via altri punti dalle quattro sfide restanti. La statistica dice che con 18 punti si è praticamente certi di restare tra le prime otto.