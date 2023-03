Quello di aprile sarà un mese di fuoco per l'Inter. E non solo per il doppio confronto con il Benfica in Champions League. In agenda ci sono infatti anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, oltre agli impegni di campionato. "Insomma, gli uomini di Inzaghi non avranno un attimo di respiro e sarà fondamentale sfruttare ogni risorsa a disposizione- scrive il Corriere dello Sport -.