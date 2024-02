Cavalcata impressionante dell'Inter di Inzaghi, che comanda ogni tipo di classifica in Serie A. In particolare, negli ultimi giorni è venuto fuori un dato clamoroso: nelle 25 partite di campionato fin qui giocate, i nerazzurri sono stati complessivamente sotto nel punteggio per appena 38 minuti!

Il Corriere dello Sport commenta: poco più di mezz’ora, un lasso di tempo minimo rispetto ai 2.250 minuti complessivi (tempi di recupero esclusi) disputati in Serie A da inizio stagione. L'Inter è sempre andata in vantaggio tranne nel match di Torino con la Juve, quando comunque passarono appena 6 minuti tra il gol di Vlahovic e il pareggio di Lautaro. Le altre situazioni di svantaggio sono nate contro il Sassuolo, unica squadra in grado di battere la capolista con gol vittoria di Berardi al 18’ della ripresa, e contro la Roma in virtù del gol di El Shaarawy a fine primo tempo (44’) a cui ha messo rimedio Thuram, al quarto minuto della ripresa.

Al contrario, i minuti in campionato trascorsi in vantaggio dai nerazzurri fin qui sono 1.218. Una fetta di assoluto rilievo, difficilmente contrastabile da qualsiasi rivale, soprattutto se paragonata ai minuti passati in svantaggio (38’) e a quelli in parità (188’) a esclusione delle situazioni di partenza da 0-0.