Il Bologna fa sul serio per Andrea Cambiaso, laterale mancino del Genoa che tanto piace anche all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, prima di accettare i rossoblu, lo stesso Cambiaso intende capire le reali intenzioni dei nerazzurri. E qui si innesca il discorso che implica un possibile intreccio di mercato. "A differenza del Bologna che è disposto a pagarlo su per giù quanto chiede il Genoa, l’Inter lo vorrebbe a parametro zero - si legge -. Il che significa quanto segue: per accontentare l’Inter, Cambiaso dovrebbe restare un altro anno al Genoa per poi liberarsi a zero nel giugno del 2023, una volta che sarà scaduto il suo contratto. E qui casca l’asino, perché Cambiaso non ci sta, ritenendo ormai definitivamente chiusa la sua esperienza al Genoa. Sì, anche a costo di poter perdere poi l’Inter. Che se lo vuole dovrà prenderlo subito e non aspettare che vada a scadenza".