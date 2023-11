Se per Bastoni il ritorno a Milano è stato un viaggio triste considerando l'infortunio che lo terrà fuori per le due gare della Nazionale e, probabilmente, anche per Juve-Inter, per Calhanoglu il discorso è diverso. Diciamo pure opposto.

Dopo aver saltato un paio di allenamenti per uno stato influenzale, il centrocampista è stato rispedito a casa dalla Federcalcio turca anche in considerazione del parto ormai imminente della consorte. Secondo il Corsport, plausibile pensare che Calhanoglu resterà ad Appiano Gentile per tutto il resto della sosta visto che comunque la qualificazione a Euro 2024 è già stata ottenuta.