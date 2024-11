Anche il Corsport conferma: a meno di sorprese, domani contro l’Arsenal, Calhanoglu tornerà ad essere il fulcro del gioco nerazzurro. Dopo il piccolo guaio muscolare accusato lo scorso 20 ottobre a Roma, il turco ha riassaggiato il campo già domenica contro il Venezia e ora è pronto a tornare titolare.

Senza di lui - come sottolinea il quotidiano romano - sono arrivate 4 vittorie e 1 pari con la Juventus, ma la squadra non ha avuto la consueta solidità, lo stesso equilibrio e neppure il medesimo ritmo di gioco. Inoltre, in casa nerazzurra, c’è la convinzione che, con l’ex-Milan in campo, la Juventus non sarebbe riuscita a rimontare i 2 gol di svantaggio, strappando il pareggio.

Insomma, per Inzaghi è indispensabile e il suo recupero è una grande notizia per il tecnico nerazzurro. Per il resto, Taremi si candida per una maglia dall'inizio (rifiata Thuram?) e a metà campo occhio a Frattesi. Darmian per Dumfries, poi Bisseck potrebbe dare fiato a uno tra Pavard e Bastoni.