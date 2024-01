Nonostante non sia al top della brillantezza e sia apparso un po’ spento nelle ultime uscite, Calhanoglu è uno dei quei giocatori a cui Inzaghi non rinuncia praticamente mai. Ecco perché anche stasera il turco sarà titolare a Monza, dove l'Inter va alla ricerca di tre punti preziosi per il suo campionato.

Qualche possibile cambio rispetto a Inter-Verona, però, potrebbe esserci. Il Corriere dello Sport non esclude che possa trovare spazio Frattesi (probabilmente al posto di Barella), anche se i cambi maggiori dovrebbero essere in difesa: uno dei candidati a trovare posto dal 1' è De Vrij, con Acerbi a riposo oppure dirottato sul centrosinistra. "Ad ogni modo, il pacchetto arretrato è quello con più dubbi. Potrebbe rivedersi anche Bisseck, in modo che Pavard arrivi più fresco alla semifinale di Supercoppa con la Lazio. Più certezze, invece, sul fatto che sulla corsia destra tornerà Darmian", conclude il Corsport.