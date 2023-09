L'assenza di Calhanoglu è stata senza dubbio un fattore negativo nella serata opaca in terra basca, con Asllani che ha fatto rimpiangere il turco anche a causa di una prestazione generale non positiva. "Il regista turco aveva alzato bandiera bianca alla vigilia, ma gli esami sono risultati negativi senza riportare lesioni: si tratta solo di un affaticamento muscolare. Verrà valutato in questi giorni in vista di un possibile impiego a Empoli", assicura il Corriere dello Sport.

Si ferma invece Sensi, che infatti non si era visto in gruppo alla viglia di Champions: risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra per lui.