Alessandro Buongiorno è uno dei nomi caldi del mercato di Serie A. Il centrale del Torino è stato a lungo seguito dall'Inter, ma a oggi la destinazione più probabile pare essere il Napoli soprattutto per via dell'arrivo di Antonio Conte in panchina.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, concretamente solo gli azzurri si sono mossi per il centrale granata. C'è un'offerta sul tavolo di 35 milioni più 5 di bonus ritenuta ancora insufficiente da Cairo.

Quella di De Laureintiis è una sorta di all-in sul 25enne difensore della Nazionale, con il Torino che si aspetta però un'asta, con offerte al rialzo magari dall'Inghilterra.