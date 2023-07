L'Inter recentemente ha aggiunto ai nomi in agenda per rinforzare la difesa Rafael Toloi e José Luis Palomino, altri due atalantini finiti nel mirino di Marotta dopo Merih Demiral. Da capire, spiega il Corriere dello Sport, se i bergamaschi siano disposti a lasciare andare il loro capitano, tenuto conto anche del contratto in scadenza nel 2024 e dei 32 anni compiuti. La scelta dei milanesi dipenderà dal tipo di evoluzione che potrebbe avere Bisseck: farà il vice-Darmian o il vice-Bastoni? La risposta servirà per orientarsi tra braccetto sinistro o destro.