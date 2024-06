"Spero di poter andare presto a giocare in Europa. Lì si gioca il calcio migliore del mondo e ci sono tutti i migliori giocatori in assoluto. Se arriverà una proposta ci penserò con molta attenzione perché riguarda il mio futuro". Così Bento prima della Coppa America. Evidentemente, il numero uno dell'Athletico Paranaense ha iniziato a sentire puzza di bruciato a causa del gioco al rialzo del suo club.

Bento ha il gradimento totale dell'Inter e non da ora, ma l'intenzione è quella di non spendere oltre 20 milioni per il brasiliano, che nel frattempo, dall'anno scorso, è cresciuto tantissimo e ha innescato una folta concorrenza per Marotta e Ausilio. Inevitabilmente - come sottolinea il Corsport - il prezzo è dunque lievitato e allora l'Inter, per non restare a mani vuote, ha iniziato a intensificare i contatti con il Genoa per Josep Martinez. In terza battuta circola il nome di Okoye dell’Udinese, altro profilo da guardare in prospettiva per mettere al sicuro i pali della porta nerazzurra.