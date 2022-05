Come noto, nell'imminente sessione di mercato estiva, l'Inter dovrà far cassa con una cessione pesante che, tanti indizi, portano a credere sarà quella di Alessandro Bastoni (su di lui United e Tottenham), a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez , che dal canto suo non intende andarsene anche per la grande considerazione che Inzaghi ha di lui.

Per un difensore che se ne va, uno potrebbe approdare ad Appiano Gentile: parliamo di Gleison Bremer, dal quale il club nerazzurro ha già incassato un forte gradimento, almeno per quel che riguarda l’Italia. "Il "patto" resisterà e l’Inter lo pagherà tra 25-30 milioni come vorrebbe? Cairo per ora non ci sente e spera in un’asta perché lo valuta 50, noncurante della clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni che entrerà in vigore a gennaio e che permetterà al brasiliano di andarsene a metà stagione a prezzo di saldo", si legge sul Corriere dello Sport.