Il Corriere dello Sport vede la Roma come club favorito nella corsa a Paulo Dybala, con Inter e Napoli sempre sullo sfondo. Il quotidiano romano si sente anche di ipotizzare una data chiave per la scoperta del futuro della Joya. "Il Dyb-day potrebbe essere sabato 23 luglio? Possibile - si legge -. Nel frattempo Dybala, rientrato dalle vacanze in Florida e da un breve passaggio in Argentina, si allena a Torino assistito da un team di preparatori, dispensando sorrisi e postando immagini tutta salute che scaldano il cuore dei tifosi e di chi il calcio lo vuole di qualità".