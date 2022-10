" Lukaku, Lautaro e Dzeko . Difficile trovare una squadra che abbia tre centravanti di questo calibro. La verità è che Inzaghi ha in mano un vero e proprio tris d’assi , capace di mettere insieme, finora, 15 reti e 10 assist". Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport , ricordando anche come il tecnico nerazzurro abbia dovuto fare a meno di Big Rom per due mesi. E contro il Viktoria Plzen si è vista subito la sua importanza.

E per il futuro? Lukaku vuole a tutti i costi restare a Milano, mentre Dzeko è in scadenza: quale futuro per il bosniaco? "Sapeva che lo aspettava una stagione all’ombra di Lukaku. Ma quando c’è stato bisogno di lui, ha saputo farsi trovare pronto: 6 le reti totali finora. Dzeko resta un giocatore unico, per la sua capacità di essere una sorta di regista offensivo. Un motivo in più per non escludere che la sua avventura in nerazzurro possa anche proseguire anche oltre questa stagione", scrive il CdS. E per un Lautaro che viaggia a mille, c'è un Correa che deve ritrovarsi: con il Tucu al top, l'Inter avrebbe quattro punte di assoluto valore.