"Il Milan in vantaggio per Frattesi, così, quasi all’improvviso su assist di Tonali. Via Newcastle. Già, però a comandare le operazioni è sempre il Sassuolo". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, prendendo spunto dalle parole di ieri di Carnevali che aveva ribadito come fosse "ancora lunga" per la definizione del trasferimento del centrocampista neroverde.

"C’era l’Inter in vantaggio, sembrava proprio in primissima fila, ma la storia s’è tinta di rossonero un po’ per le difficoltà legate a un mercato bloccato dalle uscite e un po’ per il grande incasso che il Milan si prepara a registrare con la cessione del suo regista. Carnevali, ieri, ha incontrato Manna, il ds della Juve, insieme con Beppe Riso, l’agente di Frattesi e per una casualità di mercato anche di Sandrino: s’è però parlato del primo centrocampista, di Davide", si legge.