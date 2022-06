Dopo l’accordo raggiunto mercoledì con l’Empoli (4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto obbligatorio, 2 di bonus più il prestito di Martin Satriano), ieri è stato il turno degli agenti di Kristjan Asllani, che nel pomeriggio hanno fatto tappa nella sede di Viale della Liberazione. L’incontro è stato positivo: il centrocampista - riporta oggi il Corriere dello Sport - firmerà un quinquennale che partirà da 800mila euro per la prima stagione, per poi salire. "Già la prossima settimana ci saranno le visite mediche e, nel momento in cui anche Satriano avrà sistemato con l’Empoli, anche gli annunci. Il giocatore sarà subito a disposizione di Inzaghi per l’inizio della preparazione".