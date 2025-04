Il rendimento di Marko Arnautovic nel 2025 è di altissimo livello. Quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato disputate e - come sottolinea il Corsport - una continuità che stupisce in termini di efficacia e cattiveria in area.

"Anche contro il Cagliari, Arnautovic si è confermato uno dei protagonisti di questo finale di stagione dell’Inter, mandando in tilt i sardi con un gol e un assist in 26 minuti per indirizzare il match verso il successo - si legge -. Simone Inzaghi deve gestirlo a livello fisico, non a caso l’austriaco di recente non ha giocato nemmeno un minuto contro il Bayern in Champions o contro il Milan in Coppa Italia, ma lui quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto con un rendimento all’altezza e soprattutto gol pesanti".

Era infatti già stato decisivo con Fiorentina, Udinese, Lazio in coppa e Monza. Uomo spogliatoio, si diceva. Ma sta dimostrando anche di essere tanto altro. Soprattutto, in questo momento delicato della stagione, è un'alternativa fondamentale alla Thu-La.