"Il weekend come dead-line. L’Inter proverà fino a domani, o al massimo fino a domenica, a smuovere le resistenze di Chelsea e Borussia Dortmund. Senza significative aperture, suo malgrado, abbandonerà le piste Chalobah (per cui ci sarebbe stato un sondaggio anche del Milan) e Akanji, puntando definitivamente su Acerbi, perfezionando gli accordi di massima già trovati con il giocatore e con la Lazio". Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport a riguardo dell'ultimo colpo di mercato per i nerazzurri, che devono sistemare la difesa con il sostituto di Ranocchia. Dunque, in caso di doppia fumata nera tra l'inglese e lo svizzero, lunedì Acerbi potrebbe già essere un nuovo giocatore di Inzaghi.