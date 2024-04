Anche Robin Gosens è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare di Liverpool-Atalanta, lui che fu grande protagonista ad Anfield del match entrato nella storia del club bergamasco. C'è spazio anche per qualche ricordo interista del tedesco.

Come vanno le cose all'Union Berlino?

"lo sto bene, anche se le cose non stanno andando come avremmo voluto. Avevamo aspettative diverse, il primo pensiero per me adesso è ottenere la salvezza. A livello personale sono felice di aver giocato con continuità, cosa che non mi era riuscita con l'Inter".



Le manca l'Italia?

"Sì, certo. Sono tedesco, ma mi sento anche italiano un po'. La mia mentalità è italiana. E' magico vivere lì, ho ottimi ricordi sia a Bergamo, dove ho lasciato il cuore, sia a Milano".

Pensa già alla prossima stagione?

"E' presto, come detto ora è tempo di pensare alla salvezza dell'Union. Poi ci sarà l'Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c'è il Mondiale... Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano".