Filippo Giraldi , ds italiano del Nottingham Forest , non risparmia critiche alla Serie A e al sistema italiano dalle colonne di Tuttosport . "Bisogna ripartire dalle infrastrutture e dalla formazione degli allenatori. Abbiamo tecnici capaci ma intrisi di nozioni e dogmi, prigionieri di un tatticismo esasperato. Senza contare come i nostri ragazzi si allenano: siamo indietro anche col pensiero. In troppe analisi sulla crisi del movimento italiano sento ripetere questa frase: «Tutti ci invidiano Coverciano ». Ma chi la invidia? Dove? Forse era così fino a una ventina di anni fa, molte realtà sono profondamente cambiate senza che ce ne accorgessimo.

E non solo in Inghilterra. Vedo allenamenti di ragazzi che giocano, quando va bene, in una metà campo striminzita e allenamenti sospesi per pioggia. Le vere differenze sono di mentalità, ma ci sarebbe molto altro. La verità è anche che vendiamo male il prodotto. L’anticipo della domenica in Italia è spesso uno spettacolo disarmante, con gli stadi desolatamente vuoti. Perché dovrebbe avere appeal internazionale un evento così, se persino gli italiani lo snobbano? Se lo spot diventa autogol, è inutile".