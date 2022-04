Bruno Giordano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa scudetto che ormai vede coinvolte sole tre squadre. "Per la continuità dimostrata finora, il Napoli merita di giocarsi un’opportunità simile. Quando il sogno sembrava svanito dopo qualche passaggio a vuoto, ha saputo rimettersi in carreggiata. È già un traguardo essere arrivati così in alto a questo punto della stagione. Ha affrontato infortuni e Covid da grande squadra, mentre l’Inter senza Brozovic e De Vrij è andata in difficoltà. La squadra sta attraversando una fase di maturazione, a Bergamo ha fatto una partita di attenzione e contrasto per sopperire alle assenze. Il calendario non va sottovalutato, più ci si avvicina alla fine e più le gare si complicano. Inoltre una delle due rivali andrà avanti in Coppa Italia e il Napoli può approfittare del dispendio di energie".