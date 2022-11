Ieri il sito Dagospia ha pubblicato le immagini di Lautaro intento nei festeggiamenti del compleanno della compagna Agustina in un noto locale milanese. Parliamo della notte tra lunedì e martedì. "Polemiche (contenute) sui social per l’orario e per l’opportunità della festa nel post Juve: quest’ultimo aspetto è stato proprio quello sottolineato dagli stessi dirigenti nerazzurri al giocatore, ieri ad Appiano. In ogni caso, nessun provvedimento ", secondo la Gazzetta dello Sport .

Diverso il racconto del Corriere dello Sport, che invece parla di possibile multa per l'attaccante argentino e di "irritazione" nel club. "L’ipotesi di una multa è stata presa in seria considerazione: nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita, semplicemente «sono cose interne». Insieme all’arrabbiatura, la dirigenza non ha nascosto la delusione per un comportamento che mette in evidenza come Lautaro non abbia compreso la gravità della situazione, il peso di una sconfitta come quella rimediata a Torino, e ovviamente che, in questo momento, ogni sforzo deve essere dedicato alla ripresa della squadra", sottolinea il Corsport.