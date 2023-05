"Il Torino ha tra i piedi la palla gol: battendo l’Inter saremo ottavi. Traguardo importante e meritatissimo perché la squadra nel girone di ritorno si è espressa al livello delle grandi". Lo ha detto Giacomo Ferri, ex difensore dei granata, parlando alla Gazzetta dello Sport dell'ultimo impegno stagionale che attende la squadra di Ivan Juric.

"Non mi preoccupo dell’Inter, guardo anzitutto alla mia squadra: devono andare in campo concentrati al massimo - ha aggiunto -. E vogliosi, tutti, di farsi questo regalo. Difficile capire oggi se Inzaghi lascerà qualche titolare a riposo in vista della finale, ma per esperienza so che più dei nomi in campo conterà la forza di volontà".