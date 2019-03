Mauro Icardi spera che oggi, o al massimo domani, possa rientrare a lavorare totalmente in gruppo. Questo sarebbe il passo definitivo per il reintegro dell'ex capitano, sparito dai radar dopo la perdita della fascia. "Dall’entourage del giocatore filtra ottimismo, entro mercoledì la cosa avverrà - svela la Gazzetta dello Sport -. Mauro è stufo di allenarsi da solo: ieri ne aveva la possibilità, in un giorno ufficialmente di riposo. Appiano Gentile era comunque aperto per sessioni «facoltative»: Radja Nainggolan si è presentato, per anticipare i tempi del rientro (vuole esserci contro la Lazio). Icardi invece no: forse ha meno bisogno «fisico» del belga, di sicuro presentarsi sarebbe stata una mossa apprezzata dal club, e una dichiarazione non verbale di una volontà forte di recuperare il tempo perduto. Così non è stato, e la scelta potrebbe non facilitare un rientro immediato. Ma la risposta arriverà nella puntata odierna, o quella di mercoledì. Domani Mauro ad Appiano ritroverà De Vrij, Skriniar e Asamoah, i primi a rientrare dagli impegni con le nazionali. Mercoledì toccherà a Keita e ai croati Perisic e Brozovic (puntata da picchi d’ascolto), giovedì tutti gli altri. Spalletti avrà tre sedute con il gruppo al completo prima della sfida Champions con la Lazio. Poi dovrà decidere se inserire Mauro nella lista. L’azione è lenta, come in certe telenovelas sudamericane, ma qualcosa succede sempre".

