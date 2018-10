Con la doppietta di ieri, Mauro Icardi è arrivato a 116 reti in Serie A, 106 con l’Inter di cui è il settimo marcatore di tutti i tempi in campionato. In più in questo 2018 Icardi ha segnato 12 reti in trasferta: solo Plea del Mönchengladbach (14) ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che poi torna sul tema prolungamento: "La notte dell’Olimpico ha dato tanti segnali positivi, ma adesso i tifosi si aspettano un’accelerata anche extra-campo tra Maurito e la società sul rinnovo - si legge -. C’è un discorso ben avviato, ma anche un’intesa ancora da raggiungere, per promettersi amore eterno e cancellare quella fastidiosa clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Perché di un’arma letale così, che si appresta ad entrare nell’età della maturità professionale, sembra davvero impossibile fare a meno. Non lo vuole l’Inter, non lo vuole il capitano, che è rimasto «per giocare qui la Champions e vincere qualcosa con l’Inter». Ecco svelata la prossima missione".

