Christian Eriksen, assieme a Sanchez e agli altri non subentrati ieri sera, dopo la partita si è allenato sul terreno del Meazza. Conte intende accelerare l'inserimento del danese, che anche contro il Napoli ha dimostrato di avere qualcosa in più. "Eriksen ci sguazza, o meglio veleggia sul pelo dell’acqua, nonostante gli spazi ieri fossero intasati e il Napoli rintanato a difesa del vantaggio - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. In quei 23’ più recupero mette insieme due tiri pericolosi, due lanci riusciti, due cross a destinazione, una palla illuminante per Sanchez, di quelle che possono mettere a sedere una difesa: non è questo il caso, Alexis non riesce a tirare, ma si intravede quella potenzialità di aprire scatole che serve maledettamente, quando non funzionano le spallate di Lukaku e le incornate del Toro Lautaro. Poi certo, va trovato un modo per non rendere il terzetto di mezzo bello con la palla ma in balia delle onde senza. In questo serve l’impegno di Christian, servono i fischi di Pintus. La voglia sembra esserci, la si è vista anche in campo su un paio di pressing immediati sugli avversari: il pubblico ha notato altro, Conte avrà preso nota di quello".