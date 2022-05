"In un campionato di 38 partite non sarà mai un singolo episodio a decidere le sorti dell'intero torneo. Se l'Inter lo ha perso è per colpe generali e non per l'incertezza di un portiere di riserva". Così Luigi Garlando scrive in una lettera aperta a Radu pubblicata su Sport Week. Riconoscendo due attenuanti al giovane portiere. "L'esperto Perisic avrebbe dovuto indirizzare altrove la rimessa laterale e non sparargliela tra i piedi, nello specchio della porta; Inzaghi avrebbe dovuto farle giocare tutta la Coppa Italia per tenerla caldo, come successo alla Juve e altrove".