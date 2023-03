Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic tornano rigenerati dalla sosta nazionali. "Contenti naturalmente Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri , ma forse, giustamente, anche un filo in imbarazzo nel constatare che i loro bomber, calati in altri contesti, funzionano eccome. Non bastano infatti infortuni e problemi di condizione a spiegare il rendimento deludente di Lukaku e Vlahovic nella prima parte della stagione. C’entrano anche le difficoltà delle rispettive squadre a rifornirli". Questo quanto sottolineato da Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport .

Dopo l'antipasto nell'ultimo turno di campionato, peraltro, il belga e il serbo si ritroveranno di fronte nella doppia sfida di coppa. "In altri tempi sarebbe stato un palcoscenico minore, quasi trascurabile. Con lo scudetto finito a Napoli da tempo, con la Champions League che è un sogno arduo da scalare per l’Inter e un sogno ancora una volta infranto per la Juve, slittata in Europa League, la Coppa Italia assume un nuovo fascino e contribuirà a dare un senso alla stagione, insieme alla corsa in campionato per un posto Champions, al netto delle penalizzazioni che pendono sulla testa dei bianconeri", spiega Garlando.