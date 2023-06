Raoul Bellanova è tra gli azzurrini che si sono messi maggiormente in mostra ieri nella vittoria della Nazionale Under 21 per 3-2 sulla Svizzera all'Europeo di categoria. Tanto da meritarsi, secondo la Gazzetta dello Sport, un bel 7 in pagella e questo giudizio: "Discese poderose a destra, spende ogni energia fino alla fine. Peccato per il 4-2 mancato".