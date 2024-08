La Repubblica punta oggi su un'intervista a Daniel Maldini. L'attaccante racconta dei suoi gol siglati sia al Milan ("Me lo sentivo, era nell’aria, purtroppo. Sembra destino che io debba segnare proprio alle mie ex squadre") che all'Inter ("Una figata. Una gran cosa. Una vittoria importante").

Lo è stata un po' meno assistere agli ultimi derby. "Con gli amici e mio fratello, tutti milanisti. Non è stata una tragedia, eravamo preparati all’idea. Le rivali più credibili dell’Inter quest’anno? Milan e Napoli".

A fare da procuratore a Daniel Maldini è il fratello Christian. "Invidioso di me? Come si può essere invidiosi di un fratello? Io voglio il suo bene e lui il mio. I nostri genitori ci hanno cresciuti così. Penso valga per tanti fratelli. Mi piace vedere il rapporto che hanno Simone e Filippo Inzaghi. Si vogliono bene e si vede".