"Secondo me in questo momento l’Atalanta è l’avversario peggiore per tutte. È una squadra che sta bene e che non subisce mai le giocate degli altri. Magari può anche perdere Gasperini, ma mette sempre in campo la sua idea di calcio". Roberto Cravero analizza così l'avversaria dell' Inter stasera nei quarti di finale di Coppa Italia .

Per l'Inter l'ulteriore insidia è il pensiero del derby. "Ormai gli allenatori, escludendo Spalletti, stanno pensando a qualificarsi per la Champions perché a oggi è impensabile credere di poter raggiungere il Napoli, anche se poi nel calcio di tsunami clamorosi se ne sono visti. Detto questo, la priorità per tutti è tutelare o blindare la posizione Champions: se partiamo da questo presupposto, Inzaghi dovrebbe dare più importanza al derby dove i punti valgono doppio. Al di là di tutto, stasera bisogna giocarsela perché questa gara ti apre le porte a una semifinale".

Un piccolo squarcio sui singoli: Lautaro ("l fatto che sia diventato campione del mondo gli ha cambiato totalmente mentalità, a me piacerebbe vederlo capitano"), Calhanoglu ("Inzaghi lo ha inventato in quel ruolo, un capolavoro") e lo stesso tecnico. "Lui solo allenatore da coppe? Non è riduttivo: è offensivo. Perché Simone ormai è un allenatore completo". Di fronte avrà un ex interista, Gasperini, che a Milano non ha avuto fortuna. "Lui forse voleva cambiare troppo in un momento in cui non c’era un’apertura mentale". Dall'estate prossima chissà che non diventi un ex atalantino anche Scalvini. "È il giocatore che comprerei subito per qualsiasi squadra italiana ed europea, un giocatore che tra poco vedremo fisso in Nazionale perché, in questo momento, è il miglior giovane che c’è in Italia", dice Cravero.