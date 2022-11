Paolo Condò trova spazio su La Repubblica con il suo editoriale in cui viene analizzata anche la situazione dei nerazzurri. "Ieri hanno giocato le depresse del week-end, e soltanto all’Inter è riuscita una risposta squillante: era attesa, se si considera che nel primo tempo di Torino era mancato soltanto il gol. La classifica dell’Inter piange per le nequizie di settembre, una pietra al collo che le vieta ulteriori passaggi a vuoto: quando ne capita uno, come in casa della Juve, la squadra affoga. Ieri il Bologna è stato raggiunto e superato di slancio col solito Dimarco in copertina, ma è sul bellissimo 1-1 di Dzeko che ci piace argomentare. Due minuti prima il bosniaco aveva ricevuto in area un pallone assai più semplice, ma anziché colpirlo di prima se l’era brevemente aggiustato, dando a Lucumì il tempo di rimontarlo. La rete è venuta invece da un magnifico tiro al volo, un colpo che la sua tecnica può concedersi sempre. Questo dei tocchi superflui che sprecano tempi di gioco è un tema che spiega (in parte) il secco calo nel numero dei gol".