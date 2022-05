"Sono contento che finisca con la Coppa Italia e gli auguro di sollevarla da capitano, proprio com’è capitato a me nel 2018, quando sono andato via la prima volta dalla Juve per trasferirmi al Psg, e nel 2021, quando l’ho vinta e poi ho accettato la proposta del Parma per vivere una nuova esperienza". Questo l'auspicio di Gigi Buffon, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell'ultima in bianconero di Giorgio Chiellini. "Il Chiello merita una grande festa, perché è un grande uomo, un grande giocatore e un grande amico. Difficile trovare in una sola persona tutte le sue qualità umane e professionali. E io che gli sono stato compagno non posso che ringraziarlo per l’aiuto che non mi ha mai fatto mancare nei momenti difficili e per l’allegria che ha saputo trasmettere a tutto il gruppo".