Cinque tecnici italiani agli ottavi di Champions. Per parlare di questo, la Gazzetta dello Sport ha interpellato Claudio Ranieri.

Sorpreso?

"Per niente. Gli azzurri non sono andati al Mondiale per una serie di congiunture sfortunate che prescindono dal valore della nostra scuola di allenatori. La A non sarà il campionato più bello del mondo, ma la raffinatezza tattica è cifra stilistica del nostro calcio. Anche le piccole adottano strategie in grado di mettere in difficoltà chiunque".