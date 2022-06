"Certo che si gioca troppo. I club ne hanno bisogno per pagare stipendi e premi. Però siamo arrivati al limite…". Apre così la sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin. "Tutti vogliono più partite di coppa. Nessuno rinuncia a niente".

Tra Uefa e i tre presidenti di Superlega non c’è dialogo.

"Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l’Uefa sia mia proprietà. In finale a Parigi eravamo accanto, mi sono congratulato, ma questo è tutto".

Ipotesi uno: per la Corte Ue la posizione Uefa è legittima. Due: è un monopolio. Cosa succede?

"Intanto non è mai un monopolio. Uno è libero di essere o meno nell’Uefa. Può partecipare alle nostre coppe, oppure organizzarsi le sue, ma allora è logico che non giochi le nostre, no? Quale che sia la decisione della Corte, non cambia niente: il progetto è morto perché nessuno vuole partecipare. Vedo solo tre persone arrabbiate con tutti, che portano tutti in tribunale, ma ormai è finita".

Intanto c’è la nuova Champions dal 2024: un gruppo, 36 squadre. E polemiche. Perché sarebbe più bella?

"Oggi, dopo il sorteggio, si può già dire chi andrà agli ottavi. In futuro, le grandi giocheranno più partite contro altre big, le piccole avranno più chance di qualificarsi, il gruppo sarà combattuto fino alla fine. Sarà spettacolare, il 2024 è domani".