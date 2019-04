Il prossimo obiettivo di Mauro Icardi non è solo fare gol, ma farlo su azione visto che manca da tempo immemore. Il dato clamoroso viene evidenziato dal Corriere dello Sport: "Maurito, con palla in movimento, non segna da un girone intero in campionato: proprio contro la Roma, avversaria di sabato prossimo a San Siro". Anche se quel gol scaturiva comunque da un piazzato (calcio d'angolo dalla sinistra). Insomma, non un rigore, ma nemmeno un'azione manovrata.

"Da capocannoniere dello scorso campionato, al netto dei due mesi fermo, per adesso ha raggiunto la doppia cifra e fatto quattro reti in Champions League - ricorda il Corsport -. La sua prima volta davanti alle grandi d'Europa è andata molto bene. Adesso serve un gol “vero”, alla Icardi. Un anno fa Maurito relegava i rigori al 20% del proprio bottino – sei volte a segno dal dischetto, su 29 gol totali – mentre stavolta ha ripreso il filo del discorso “cucinando” le reti di Perisic a Genova e quella di Vecino col Frosinone, oltre a essersi procurato il rigore di Marassi. Insomma, un rientro graduale al quale deve seguire l'ultimo segmento di campionato sui livelli di un killer vero. Col digiuno quaresimale dal gol su azione che va interrotto. Una fascia da capitano in meno, ma quella comune presa di coscienza che l'Inter senza Icardi può per lo più navigare a vista. L'ultimo capitolo di una stagione da montagne russe, per l'argentino, potrebbe diventare il punto di ripartenza".

