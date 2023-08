Paolo Casarin giudica molto negativamente il weekend degli arbitri in Serie A. Partendo dalla chiamata in Milan-Torino sul primo rigore concesso ai rossoneri. "Il calcio di rigore è un risarcimento per un danno grave subito e creato volontariamente dalla difesa: non è questo il caso.

La chiamata del Var viene accettata da Mariani, che si sofferma al monitor e poi concede il rigore: errore di Valeri ed errore di Mariani. Ed errore, ieri a Torino, di Di Bello e del varista Fourneau che sorvolano su un rigore evidente per il Bologna. A Milano non si è trattato nemmeno di un «rigorino» ma di smentire il buon lavoro di Rocchi che, già da tempo, cerca di ritornare alla concessione dei soli rigori veri", scrive Casarin sul Corriere della Sera.