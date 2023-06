In una lunga intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello racconta della sua vita dall'infanzia fino ai giorni nostri e di un matrimonio che ha resistito negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri. "Mia moglie sempre con me? Solo quando ho guidato lo Jiangsu non è venuta. Ci sentivamo ogni sera alla mezzanotte cinese, quando in Italia erano le sei del pomeriggio. Ci salutavamo con il magone, dopo neanche un anno ho dato le dimissioni. Un nome tra tutte le leggende che ho allenato? Ronaldo il Fenomeno".