"Sarà la Juve a scendere in campo per prima tra le grandi. Un impegno non semplice stasera per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Monza. Certo i bianconeri li ho visti in netto miglioramento in questo ultimo periodo e non solo per i risultati: sensazione confermata anche dalle parole di Allegri. La partita pareggiata la settimana scorsa contro l’Inter ha dato alla Juve fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, perché è riuscita a giocare alla pari contro la squadra più forte d’Italia". Lo scrive Fabio Capello oggi sulla Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli con il ritorno di Walter Mazzarri sembra aver ritrovato la rabbia giusta, nella testa dei giocatori è scattato qualcosa di diverso: c’è di nuovo fiducia, voglia di aiutarsi, pare sia tornato lo spirito dell’anno scorso. Il ritorno di Osimhen sarà un problema per tutte le squadre che dovranno affrontarlo. Anche per la super Inter, la squadra in pole per lo scudetto, che dopo la finale di Champions ha trovato una nuova dimensione. La partita di domenica si deciderà a centrocampo e lì i nerazzurri hanno un giocatore unico: Calhanoglu sa difendere e giocare in verticale, nessuno è come lui. Sarà curioso capire chi avrà la meglio fra la coppia Osimhen-Kvaratskhelia, gli eroi dello scudetto, e Lautaro-Thuram che stanno facendo la differenza quest’anno. L’Inter è favorita, ma non deve giocare sotto ritmo come nel primo tempo l’altra sera. E soprattutto non essere presuntuosa. Le cose facile nel calcio non esistono", avvisa Capello.