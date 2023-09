Oggi Fabio Cannavaro compie 50 anni e l'ex difensore azzurro è stato intervistato anche dal Corriere della Sera, dove ha ripercorso alcune fasi della sua carriera.

Ha un’idea di quanto ha guadagnato? Da calciatore e da allenatore?

"Certo che ce l’ho. Ed è tanto. Ma ho anche speso. I soldi servono ma come mezzo. Non ti fanno felice, ma devono garantirti benessere. Compro e mi faccio regali, viaggio in business e non economy, per esempio".

Da 30 a 50, cos’è cambiato?

"All’epoca mi sentivo Superman. Bello, forte, con gli addominali scolpiti. Avevo il mondo ai piedi ma mi godevo poco: dovevo fare, costruire, raggiungere. Mi sfuggiva il piacere delle piccole cose. A 50 anni ho scoperto il mare, la montagna, le passeggiate, la bicicletta che oggi per me è una compagna di vita".

Un rimpianto e un desiderio.

"Chiedo scusa ai miei genitori per il tempo che gli ho sottratto, oggi me ne rendo conto perché li vedo più anziani e in qualche modo più fragili. Il desiderio è appunto recuperare".

È stato in tante squadre, qual è quella che l’ha resa più felice?

"Il Napoli, iniziare lì è stato un sogno e poi tutte quelle dove ho vinto. Non ci sono maglie o bandiere: ho dato il massimo ovunque".

All’Inter sembrava in declino, va alla Juve e sfonda.

"Avevo un infortunio alla caviglia, il secondo anno non si sono fidati e probabilmente quando sono andato via si sono pentiti".

Un pensiero speciale?

"Per Marcello Lippi, il mio secondo papà".