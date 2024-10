Gianpaolo Calvarese analizza la prova di Massa all'Olimpico di Roma nel suo corsivo per Tuttosport. Focus in particolare sul contrasto Cristante-Thuram nel primo tempo: "Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante solo il piede dell'avversario - si legge -. Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da gol) con conseguente espulsione diretta di Cristante, come accaduto allo Stadium con Romagnoli-Kalulu".

"A colpire - prosegue - è la mancanza di uniformità con l'episodio di San Siro in Milan-Udinese: lì Reijnders era stato espulso per un tocco lieve (non fallo- so) su Lovric".