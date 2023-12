Nuova intervista per Beppe Bergomi in vista dei 60 anni che compirà il 22 dicembre. "Se soffro per le polemiche sulle telecronache? Sempre quando mi dicono che non sono abbastanza interista. Mi contestano pure per il contrario, ma quello non mi fa soffrire. Se guardo l’Inter da casa mi divoro, non riesco neanche a stare seduto. In telecronaca subentra la professionalità", dice a La Stampa.

Nel corso dell'intervista Bergomi parla anche della scelta di Mancini di volare in Arabia Saudita. "Si intuiva che qualcosa non girasse perché era troppo accomodante, come lui non è. Mi immaginavo o che lasciasse dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, non per responsabilità, per la chiusura di un ciclo oppure che fosse rimasto per il mordere dell’ambizione. Così non comprendo, anche se i suoi motivi li avrà. Non è amorale dire sì. Vale eccome, personalmente mi chiedo: se già guadagni cifre più che importanti, raddoppiarle, triplicarle sposta?”.