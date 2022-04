"Stavo guardando la partita fuori onda, insieme agli altri a Sky e aspettavamo i supplementari. Non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo: quando ho visto la palla calciata da Trajkovski entrare in rete, mi si è gelato il sangue e non ho neppure avuto il tempo di analizzare ciò che era accaduto perché sono dovuto correre a mettermi il microfono per andare in diretta". Il racconto è di Beppe Bergomi, voce di Sky, intervistato oggi dal Corriere dello Sport. Ecco qualche passaggio.

E così per il secondo Mondiale consecutivo saremo spettatori davanti alla tv...

"Questa eliminazione è peggiore rispetto a quella di cinque anni fa. Allora ci portavamo dietro un pessimo ranking ed eravamo arrivati secondi nel girone dietro una Spagna forte. Stavolta da teste di serie non siamo riusciti a metterci alle spalle la Svizzera contro la quale abbiamo sbagliato due rigori in altrettanti scontri diretti. E poi gli spareggi: un conto è avere come avversario la Svezia; un altro, con tutto il rispetto, è sfidare la Macedonia".