"e italiane hanno fatto molto bene in Europa. La Premier ha strapotere economico, ma il calcio italiano è sempre stato competitivo e continuerà ad esserlo". Così Rafa Benitez commenta al Corriere della Sera i risultati delle italiane negli ultimi anni.

"Conte al Napoli? Buon allenatore, buona squadra e una tifoseria che la sosterrà fin dall’inizio. Può tornare a vincere - dice ancora il tecnico - L’Inter ha la rosa migliore in questo momento, ma il Milan ha fatto molto bene con Pioli e può recuperare quel livello. Non dimentichiamo la Juve, che sarà sempre forte, e la Roma, che in questi mesi è migliorata tantissimo. Ci sarà da divertirsi".