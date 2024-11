L'entusiasmo attorno all'Inter negli ultimi anni è testimoniata dai numeri delle presenze al Meazza, tra campionato e Champions League. "Non ho mai visto nulla di simile in tutti questi anni - racconta Evaristo Beccalossi a La Repubblica - Il merito va a dirigenti e tecnici che hanno creato un clima diverso. Il segreto è la capacità di integrare ogni giocatore come se fosse parte del gruppo da anni. Questo lo percepiscono i tifosi, che ora rispondono con un entusiasmo senza precedenti".

Anche domani attesi 65mila spettatori in un San Siro che però rischia di avere poco futuro, dato che Oaktree sta lavorando per un nuovo impianto, pur nella stessa zona. "Mi piacerebbe vedere San Siro con un vestito nuovo. Oppure un impianto nuovo di cui ho sentito vagheggiare - dice ancora Beccalossi - Ho girato tanto per lavoro in Europa, dove ci sono impianti moderni che offrono un’esperienza unica. L’ex Amsterdam Arena, ora Johan Cruijff Arena, per esempio, è incredibile: arrivi con la macchina direttamente nei parcheggi sotto lo stadio, puoi girare tra i negozi e mangiare nei punti di ristoro prima del match. Sarebbe bello regalare qualcosa di simile al popolo interista".