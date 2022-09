"Inter unica parentesi negativa in Italia? E’ vero, non sono riuscito a dare quello che volevo e mi è molto dispiaciuto per il presidente Moratti che mi aveva inseguito per tanti anni e che alla fine mi portò a Milano. Purtroppo giocai pochissimo per colpa degli infortuni". Lo ha raccontato Gabriel Omar Batistuta nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.