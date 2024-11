Dopo aver già parlato a Radio CRC del 'derby in casa' con la moglie Giovanna, i ricordi di Conte e i giudizi su Inzaghi (rileggi qui), Amadeus ha parlato anche dalle colonne del Mattino della partita di domenica sera: "Invitare Conte a Sanremo? Quando allenava l'Inter ci siamo sentiti spesso e mi ha fatto i complimenti ma è difficile portare giocatori o allenatori in attività. Immaginate le critiche se poi la domenica successiva perdono? Non volevo metterlo in difficoltà. Un messaggino a Geolier? Vediamo, di solito mi messaggio con Lazza che è milanista, ma sempre dopo le partite".

Poi sull'Inter attuale: "Il lavoro che ha fatto Inzaghi è fantastico, non era facile arrivare dopo Conte in una piazza delusa ma ha dimostrato di avere le idee chiare smentendo gli scettici. Chi mi piacerebbe avere del Napoli? Kvara, è fantastico. Ma tutto il Napoli è tosto, come da prassi per le compagini allenate da Conte".