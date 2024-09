"Spero che il Milan possa risorgere nel derby dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice, anche se contro l’Inter è davvero dura. I nerazzurri sono fortissimi e con giocatori di alto livello in tutti i reparti: restano i favoriti per la vittoria dello Scudetto. A parlare così ai microfoni di Tuttosport è José Altafini, 216 gol in Serie A di cui 120 in maglia rossonera.

I rossoneri possono lottare per lo scudetto?

"Difficile. Vedo l’Inter come la candidata a vincerlo, con Juve e Napoli rivali principali".

L’Inter arriva al derby con Lautaro ancora a secco. L’avrebbe immaginato?

"Non capisco perché l’abbiano criticato ultimamente: resta un grandissimo giocatore. Come si fa a discuterlo? Lo dico per esperienza personale: per rendere al massimo una punta ha bisogno del sostegno di tutta la squadra e in queste prime gare non ho visto grossi rifornimenti o tanti cross per Lautaro. Appena saranno tutti al top, tornerà a segnare come sempre".