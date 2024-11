Daniele Adani si complimenta con l'Inter e con i giocatori utilizzati da Inzaghi a Verona tra quelli solitamente meno in vista. Partendo da Correa. "Complimenti a Correa, ma è la rosa dell'Inter. Ha fatto bene Asllani, si è fatto male Acerbi ed è entrato De Vrij che ha fatto gol anche lui. Una squadra che se applicata dipende solo da sé stessa", dice Adani a La Domenica Sportva.

"Asllani? Credo che anche il mondo Inter si aspetti certe risposte - dice ancora Adani - Una squadra che va così bene aiuta anche chi ha meno minutaggio. Asllani sa giocare, ma in questo caso devi farlo per vincere sempre, stupire e crescere in Europa. Ti devi far bastare 10' o il momento in cui Calhanoglu è fuori forma o infortunato. Giocare al posto di Calhanoglu è difficile, tu sei solo la sua riserva perché non hai titolarità con Calhanoglu. Ma in una squadra così forte e profonda devi saper fare questo".